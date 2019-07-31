شكرا لقرائتكم خبر عن عمالقة هوليوود فى الملامح الأولى لفيلم The Irishman.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القائمون على فيلم The Irishman، التريلر الرسمى الأول للفيلم، قبل عرضه الأول فى مهرجان نيويورك السينمائى فى دورته السابعة والخمسين المقبلة، الذي يقوم ببطولته النجمان آل باتشينو وروبرت دى نيرو.

وأحداث الفيلم مستوحاة من حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو أنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار المقبل.

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فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.