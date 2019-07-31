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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لوسى ليو تصور مشاهد مسلسل Why Women Kill فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة العالمية لوسى ليو عددا من مشاهد مسلسلها الجديد " Why Women Kill " فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وعادت لوسي البالغة من العمر ( 50 عام ) إلى الثمانينات من القرن الماضي مرتدية فستان ممن اللون البنفسيجي ، ايضا كانت تصفيفه شعرها ملفته للأنظار بشكل واضح .
مسلسل " Why Women Kill "شارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين من أبرزهم لوسي ليو والكسندرا داداريو و جينيفر جودوين وليو هوارد وغيرهم .
لوسي ليو
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