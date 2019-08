شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مارجوت روبى تظهر بملابس أشبه بـ"البيجاما" من تصميم Matteau والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت النجمة العالمية مارجوت روبي أن تكون ذات style مميز وذلك خلال حضورها الـ"after-party" الخاص بعرض فيلمها الجديد "Once Upon a Time In Hollywood" في لندن.

اختارت مارجوت روبي البالغة من العمر (29 عامًا) مرتدية ملابس أشبه بـ"البيجاما" وحمل التصميم توقيع دار أزياء "Matteau" من مجموعة تصميمات 2020.

يذكر أن تدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلاً منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

