بشرى تُشيد بالجزء الثاني من "الفيل الأزرق"

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""الخليج 365"" من بيروت: أشادت الفنانة بشرى بالجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" الذي طُرِحَ مؤخرًا في دور العرض، وذلك في تدوينة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام، حيث نشرت الملصق الدعائي للفيلم مع عدة رسائل ثناء لأداء اللفنانين المشاركين فيه. وكتبت: "عاجزة عن الوصف و التعبير، فيلم مختلف عن سائر الأفلام المصرية وسعيدة بأدوار زميلاتي وصديقاتي، وتنفيذ الخدع شيء عظيم، فيلم يخليك مشدود في كرسيك مش عارف تحرك ساكن".

وفيما وجهت التحية للمخرج و"قائد العمل مروان حامد" أضافت: "أما عن دور هند صبري، فحدث ولا حرج عن البراعة والشطارة وحالة النضج الواضحة والاختلاف الملحوظ، برافو الفيل الأزرق ٢ ، كما هو برافو الفيل الأزرق ١، إن لم يكن أكثر، أما عن نجومية كريم عبد العزيز، فتؤكد يوم بعد يوم بقدر ما ينير ليس لنفسه فقط بل لغيره من النجوم الطريق لكي يبدعوا و يبرعوا وهذه حالة نادرة من الثقة بالنفس والسير بخطى ثابتة في نجوميته".

يُذكر أن الجزء الثاني من تأليف أحمد مراد، وهو رابع تعاون يجمعه بالمخرج مروان حامد بعد "الفيل ‏اﻷزرق1" ‏و"اﻷصليين" و"تراب الماس". علماً أنه يجمع في بطولته كريم عبد العزير، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، ويظهر فيه بعض أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف،