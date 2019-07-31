شكرا لقرائتكم خبر عن بتلك القبلة.. ليدى جاجا تنهى علاقتها ببرادلى كوبر وترتبط بشخص آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت نجمة التمثيل والغناء ليدي جاجا مؤخرًا كل الشائعات التي تردد خلال الآونة الأخيرة وأكدت أن مسألة ارتباطها بالنجم برادلي كوبر مجرد وقت، وذلك من خلال صور التقطت لها ونشرت خلال تقرير فى موقع ذا صن الشهير.

التقرير سلط الضوء على صديق ليدي الجديد والمعروف باسم دان هورتون أثناء تقبيلها له فى أحد المطاعم وهما فى منتهي السعادة قبل أن يظهرا خلال صور أخرى وهما يستمتعا بالسير معًا داخل ولاية كاليفورنيا.

وبذلك تم إسدال الستار أخيرًا حول فصل طويل فى الصحف والمواقع منذ أن قامت بتصوير فيلم بصحبة برادلى كوبر وأكد العديد من المواقع العالمية وجود علاقة بينهما تسببت فى انفصال برادلى عن إيرينا شايك بسبب غيرتها من تلك العلاقة إلا أن ارتباطها بصديقها دان هورتون نفي كل ما سبق.

Advertisements



صديق ليدى جاجا



ليدى جاجا وصديقها الجديد