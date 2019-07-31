شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى: الحكاية مش بالهوت شورت ولا الجمال بـ"الأخلاق والقلب النضيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن الفنانة نرمين الفقى، واحدة من الفنانات الجميلات على الساحة الفنية، فضلاً عن أنها دائمًا تحرص على الظهور بكامل أناقتها، لاسيما أن الصيف يحتاج إلى ملابس من نوع خاص، ولأنها فنانة تتمتع بالجمال، جعلها تتصدر محركات البحث اليوم بسبب ارتدائها "هوت شورت" فى دولة اليونان، حيث تقضى إجازتها الصيفية هناك.

وعن جمالها وسر أناقتها واحتفاظها بجمالها طوال مسيرتها الفنية، قالت نرمين الفقى خلال ندوة فنية فى ”الخليج 365”: بداية لا أرى أن الجمال هو جمال الشكل فقط أو الملابس الغالية وخلافه، خصوصًا أن هناك الكثير من الفتيات فائقات الجمال، ولكن الجمال الحقيقى فى ظنى يكمن فى «القلب النضيف» والوجه الذى يحافظ على ابتسامته بشكل دائم فى وجه الآخرين، فضلا عن القلب الطيب وشعوره الدائم تجاه من حوله والأخلاقيات فى التعامل أيضًا، هذا هو مقياس الجمال فى وجهة نظرى، وأهم بكثير من جمال الشكل والملامح.