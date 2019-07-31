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شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو ذا روك ينتظرونه أسفل الـgym لكي يمضى الأوتوجرافات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظر الجمهور النجم دوين جونسون أسفل صالة الجيم التي يتدرب بها في نيويورك، وحرص جونسون علي أن يمضي الاوتوجرافات وأن يلتقط الصور مع الجمهور تلبية لرغباتهم.
من آخر أعمال جونسون كان فيلم Fighting with My Family والتي وصلت إلى 39 مليون دولار أمريكى.
فيلم Fighting with My Family بطولة دوين جونسون، توماس ويلي، توري إلين روس، نيك فروست، لينا هيدي، فلورنس بوج، جاك لودين، أوليفيا بيرنستون، ليا هارفي، ومن إخراج وتأليف ستيفن ميرشانت.
الفيلم يدور حول مصارع سابق وعائلته يقومون بعمل أداء حي للمصارعة، في أماكن صغيرة في جميع أنحاء البلاد بينما يحلم أطفاله بالانضمام إلى World Wrestling Entertainment.
دوين جونسون
دوين جونسون
دوين جونسون
دوين جونسون
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