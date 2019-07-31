شكرا لقرائتكم خبر عن التهامى والفشنى ضيوف الحضرة بمناسبة موسم الحج وعيدها الرابع فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفى مجموعة الحضره للإنشاد الصوفي بموسم الحج، وذلك خلال حفلها المقام بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسها فى الثامنة مساء الجمعة 2 أغسطس على المسرح المكشوف .

أعدت المجموعة برنامجا مميزا يتضمن الكثير من المفاجآت الفنية منها مشاركة ضيوف الشرف المنشدين محمود التهامى ووائل الفشنى بمصاحبه فرقة دراويش العمده لفنون التنورة الفلكلورية، الى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والاناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى، بالإضافة الى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج اثناء اداء المناسك .

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مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.