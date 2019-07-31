شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعتقد أهل الخليج أن يوسف شعبان شيخ قبيلة بدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقتصر شهرة الفنان الكبير يوسف شعبان على الجمهور المصرى، ولكنه حقق شهرة واسعة مبكرا فى العالم العربى والخليجى من خلال أشهر مسلسل خليجى فى السبعينات وهو مسلسل "واضحة وابن عجلان"، الذى قدمه عام 1975.

ويكشف الفنان يوسف شعبان فى حوار لليوم السابع قصة بطولته لهذا المسلسل الذى جعله من أشهر الممثلين فى الخليج والعالم العربى واشتهر باسم ابن عجلان فى المطارات والمحافل العربية.

وقال الفنان الكبير :"تحدث معى مننتج أردنى عن المسلسل وأرسل لى المخرج السورى غسان جبرى السيناريو وحددنا موعدا لبدء التصوير فى الأردن، وبالفعل سافرت وجلسنا مع زملائى المشاركين فى المسلسل وجميعهم من فلسطين والأردن وسوريا ومنهم بطلة المسلسل وكنت أنا الممثل المصرى الوحيد".

يتذكر هذه الجلسة ضاحكا :"الزملاء قرأوا المشاهد أمامى فلم أفهم شيئا مما قالوه لأن المسلسل باللهجة الخليجية فتسللت وغادرت إلى الفندق وطلبت حجز أول طائرة إلى مصر".

وتابع :"فوجئت بالمخرج والمنتج يسرعون معتقدين أنه حدث شىء أغضبنى، فقلت لهم انتوا بعتولى ليه أنا مش هاعرف اتكلم خليجى زيكم، قالوا ستتعلم خلال البروفات".

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وأشار الفنان الكبير إلى أنه اشترط على المنتح والمخرج إذا كانا متمسكين بمشاركته فى المسلسل أن يتم تأجيل التصوير وتخصيص مدرس يعلمه اللهجة الخليجية، فأجابوا بأن قرار تأجيل التصوير فى يد مدير التلفزيون الأردنى وحددوا موعد للقائه.

واستكمل الفنان الكبير حديثه: "كان مدير التلفزيون من أقارب الملك حسين وطلبت منه مد أيام التصوير حتى أتعلم اللهجة ، فقال هذه لهجة أجدادى، ففقلت هذا أدعى أن أتمسك بموقفى، فقال يؤجل التصوير لحين استعداد يوسف شعبان وطلبت مهلة 20 يوما".

وأضاف :"جاءنى مدرس اللهجة ومن أول يوم أحببتها وفى خامس يوم أتقنتها وبدأنا التصوير".

يشرد الفنان الكبير وكأنه يستعيد سنوات مرت ويردد حوار طويلا جمع ابن عجلان وحبيبته واضحا بلهجة خليجية قديمة متقنة، وكأنه يصور لتوه أحداث المسلسل، وبحب يقول :"حبيت اللهجة وتقاليد البدو، والرقة فى الحوار بين بطل المسلسل وحبيبته، والدور عمل لى شعبية كبيرة فى الخليج وقبلها لم يكونوا يعرفون ممثل اسمه يوسف شعبان وكان قبل مسلسل الشهد والدموع ، وبعده أصبح كل خليجى يقابلنى فى المطار أو فى أى مكان ينادينى"هلا بن عجلان" لدرجة أن بعضهم اعتقد أننى أحد شيوخ الفبائل بالأردن لازلت أحفظ السيناريو وأتقن اللهجة الخليجية".