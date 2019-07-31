شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر لـ الخليج 365: مستعدة للتصالح مع صديقتى لو رجعتلى الحاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إنها مستعدة للتصالح مع صديقتها وسحب البلاغ المقدم ضدها لو أعادت أشياءها المفقودة، معلقة :" لو رجعتلي الحاجة بتاعتى هتنازل أما لو ما رجعتش الحاجة مش هسحب البلاغ ومش هسيب حقى".

وأضافت شيرين قائلة :" أنا عمري ما زعلت حد، ودائما في معاملاتي مع الناس لا يكون بيننا أي شيء سيئ، لما بزعل باخد فترة كبيرة وببقى وصلت للمراحل القاسية لأني تحملت كثيرا، وبحب الوقوف بجانب أصدقائى فى أى مشاكل يقابلونها سواء فى حياتهم الشخصية أو العامة".

وعن تطورات القضية، قالت الفنانة شيرين سيف النصر: "إن صديقتها تم تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق".

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شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، قدمت عددا كبيرا من المسلسلات التي ما زال يحرص الجمهور على مشاهدتها في كل إعادة عبر القنوات الفضائية المختلفة، منها: "من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون"، "اللص الذي أحبه"، "غاضبون وغاضبات"، كما شاركت في بطولة أفلام "سواق الهانم"، "أمير الظلام"، "النوم في العسل".