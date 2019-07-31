شكرا لقرائتكم خبر عن من الطفولة للشباب.. سيرين عبد النور مع والدتها وشقيقتها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سيرين عبد النور، جمهورها بصورتين تجمعها بوالدتها وشقيقتها "سابين"، الصورة الأولى فى الماضى أيام زمان والصورة الثانية فى وقتنا هذا، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى جمال والدتها التى ما زالت محتفظة بشبابها حتى الآن.

وكتبت سيرين، على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "نتذكر الماضي، ونواجه الحاضر ونتجه نحو المستقبل".

وآخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث، بطولة تيم الحسن، وعرض فى رمضان الماضى، وتستعد لبطولة الجزء الثالث من المسلسل.

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بوست سيرين عبد النور