شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. التريللر الرسمي لفيلم روبيرت باتينسون الجديد "The Lighthouse" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق أمس الثلاثاء القائمون على فيلم "The Lighthouse" التريللر الرسمي للعمل الذى من المقرر أن يبدأ عرضه بدور السينما في شهر أكتوبر المقبل، وهو الفيلم الثاني لمخرج "The Witch" روبرت إيجرز، وقد وصلت مدة التريللر إلى دقيقة و45 ثانية وهو ما زاد الحماس لعشاق افلام الرعب لمشاهدة العمل.

فيلم "The Lighthouse" شارك في بطولته روبيرت باتينسون وفالريا كارامان وويليم دافو، تدور قصة الفيلم حول اثنين من حراس المنارة في جزيرة نيو إنجلاند النائية والغامضة في تسعينيات القرن التاسع عشر.

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