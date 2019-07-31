شكرا لقرائتكم خبر عن كان صاحب خطيبى.. المذيعة التونسية ليلى شندول ترد على صورتها مع كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية التونسية ليلى شندول، إن الصورة التى نشرها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته منذ قليل، مع لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم، الشهير بـ"كهربا" كانت منذ أكثر من عام، وكانت فى أحد الأماكن العامة بعدما تقابلا بالصدفة.

أضافت: "في ذلك اليوم كنت مع خطيبي وأتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أى أحد من المعجبين حيث إنني لم تجمعني به صداقة قوية، ولم ألتقيه بصفة شخصية من قبل، وفى نفس الوقت كان صديق خطيبى".

تابعت: "كهربا شخص محترم؛ وأنالم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة ".

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قالت شندول: "لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني فأتعحب من الشوشرة بهذة الطريقة".

اختتمت: "أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل ذلك فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم".

كان المستشار مرتضي منصور قد نشر صور كهربا برفقه شندول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لتقديم صفقات نادى الزمالك الجديدة .

يذكر أن شندول كانت تقدم برنامج "سيداتي أنساتي" على شاشة قناة دريم .