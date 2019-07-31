"الفيل الازرق 2" يحصد 22 مليوناً و 65 ألف جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم "الفيل الأرزق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، فى حصد أرقام قياسية ونجاحاً جماهيرياً كبيرا، حيث حقق 3,233,576، ليلة أمس الأربعاء، لتصل إجمالى الايرادات خلال الأسبوع الأول من عرضه 22,056,897 مليوناً، ومن المتوقع أن تتزايد الإيرادات خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الفيلم يشارك فى سباق موسم عيد الأضحى المقبل، "الفيل الأرزق 2" من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.
أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د.يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.
الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.
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