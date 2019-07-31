محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نعت الفنانة أماني كمال، مصمم الأزياء أحمد رشدي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتبت أماني كامل منشورًا نعت رشدي من خلاله إذ قالت: "أنا مش قادرة أصدق خالص إني مش هشوفك تاني، يعني إيه لا إله إلا الله في الجنة يا رب وربنا يرحمك يا رشدي أصعب بوست كتبته في حياتي لإني مش قادرة أصدق هتوحشنا يا رشدي".
وكشفت أماني في تصريحات خاصة لمصراوي أن رشدي مصمم أزياء معروف في الوسط الفني وهو أيضًا مساعد لمصممة الأزياء الشهيرة ملك ذو الفقار.
وأضافت: رشدي يتمتع بسمعة طيبة جدًا في الوسط الفني، وصديق للعديد من نجوم الفن:" فهو شخص شديد الذوق والجدعنة"
يذكر أن أحمد رشدي، يعمل مساعدًا لمصممة الأزياء الشهيرة ملك ذو الفقار، وتعاون مع عدد كبير من نجوم السينما والتليفزيون أبرزهم عادل إمام ولبلبة، وآخر أعماله التي لم تخرج للنور هو فيلم "الكنز 2" ش
كانت هذه تفاصيل خبر أماني كمال تعلن رحيل مصمم أزياء النجوم أحمد رشدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.