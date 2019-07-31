خاص| انتصار تكشف عن دورها مع أحمد حلمي في "خيال مآتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

انتهت الفنانة انتصار من تصوير دورها في فيلم "خيال مآتة"، ويقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي، والذي تعود من خلاله للساحة السينمائية بعد غياب.

وقالت انتصار في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل منذ أيام، وهو الآن في مرحلة المونتاج، استعدادًا لطرحه الفيلم ضمن الموسم السينمائي لعيد الأضحى المقبل".

Advertisements

وكشفت عن دورها في الفيلم موضحة: "أشارك في الفيلم بدور كوميدي، حيث أجسد دور سيدة تدعي "أم صباح" وتدور الأحداث حول مجموعة الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة".

وأضافت:" تتوالى الأحداث ويجتمع هؤلاء الأصدقاء بعد 30 سنة من عملية السرقة، يقومون بمناقشة تلك الفترة التي تمت فيها السرقة والأسباب التي دفعتهم للسرقة.

فيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته كل من أحمد حلمي ومنة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.