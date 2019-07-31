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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرصت الفنانة سماح أنور، على التعليق عن ظهور ثعبان "الطريشة"، بالتجمع الخامس، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو قتل الكلاب والقطط بالشوارع.
وكتبت "أنور"، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ربنا ما خلقش حاجة ما لهاش لازمة، مبروك عليكوا تعابين الطريشة (وغيره بقى) يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع... وحياة ربي فرحانة فيكم جداااا".
وانتشرت في الفترة الأخيرة، مجموعة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفُيد بظهور أفعى الطريشة بإحدى المناطق السكنية بالتجمع الخامس ما أدى إلى انتشار حالة من الذعر والرعب بين الأهالي بالتجمع، وربط بعض خبراء البيئة سبب انتشار الطريشة بقتل الكلاب والقطط في الشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحانة فيهم.. هكذا علقت سماح أنور على انتشار ثعبان الطريشة بـ"التجمع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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