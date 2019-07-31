محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجم الراحل فاروق الفيشاوي.
وعلقت: "زي النهاردة كان آخر يوم أشوفك فيه، زي النهاردة إنت مشيت بالليل مع آذان الفجر، أسألكم الفاتحة".
ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، ويعتبر الفيشاوي من أهم نجوم الثمانينات، إذ ترك عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الإرهاب"، "الحاوي"، "الجراج"، "ليلة القبض على فاطمة"، "الجاسوسة حكمت فهمي"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبدالعزيز تتذكر فاروق الفيشاوي: "زي النهاردة إنت مشيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.