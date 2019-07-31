دنيا عبدالعزيز تتذكر فاروق الفيشاوي: "زي النهاردة إنت مشيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجم الراحل فاروق الفيشاوي.

وعلقت: "زي النهاردة كان آخر يوم أشوفك فيه، زي النهاردة إنت مشيت بالليل مع آذان الفجر، أسألكم الفاتحة".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، ويعتبر الفيشاوي من أهم نجوم الثمانينات، إذ ترك عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الإرهاب"، "الحاوي"، "الجراج"، "ليلة القبض على فاطمة"، "الجاسوسة حكمت فهمي"، وغيرها.