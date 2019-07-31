"كازابلانكا" يتجاوز 77 مليون جنيه بعد 8 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، حاجز الـ 77 مليون جنيه، بعد 8 أسابيع للفيلم بدور العرض السينمائي. الفيلم ينافس ضمن أفلام سباق عيد الفطر المبارك، مع 4 أفلام أخرى هي "الممر"، "حملة فرعون"، "محمد حسين"، "سبع البرمبة". وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 77 مليون 623 ألف 962 جنيه. فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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