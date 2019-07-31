خالد جلال لمصراوي: سعيد بتكريم "مكتبة الإسكندرية" وأحب التكريم الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج الكبير خالد جلال، إنه سعيد بالتكريم الذي حصل عليه الاثنين من مكتبة الإسكندرية، بعدما تواصل معه الموسيقار راجح داوود المسؤول عن النشاط الثقافي والفني بمكتبة الإسكندرية.

وأكد المخرج الكبير في تصريح خاص لمصراوي، إن الترشيحات كانت من قبل دكتور مصطفى الفقي، ومركز الثقافة والفنون بالمكتبة.

وتابع: "التكريمات في إطار افتتاح الموسم الصيفي بمكتبة الإسكندرية، والاحتفالات الكبيرة التي تشهدها المكتبة، تشمل تكريم عدد من الرموز أبرزهم دكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بصفتها الفنية، والمخرج المسرحي دكتور محمود أبو دومة، والموسيقار الدكتور حسن شرارة".

وأضاف المخرج الكبير أنه سعيد بالتكريم، لأنه من مكان عريق وتاريخ كبير، وتكريمه من مكتبة الإسكندرية له قيمة كبيرة جدًا.

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وعن الفارق بين شعوره تجاه تكريم الكيانات الكبرى، والتكريم الذي يحصل عليه بشكل يومي من الجمهور والرموز الفنية الكبيرة التي تحضر عروض مسرحياته وأحدثها" سينما مصر" الذي يُعرض حاليًا

قال إن أعظم تكريم هو تكريم الجمهور، وهناك عدد من التكريمات التي يعتز بها، منها على سبيل المثال تكريمه من قناة (سي بي سي) ضمن مجموعة شخصيات البارزة تحت مسمى "شخصيات ملهمة"، وضمت هذه الشخصيات الفنان محمد صبحي، والفنان يحيى الفخراني.

واختتم "جلال" حديثه قائلًا: "ده كان تكريم ذكي، ومش مجرد ملو دولاب شهادات، وأنا عندي تكريمات بحبها جدًا، أولًا لذكاء فكرتها، ثانيًا لقيمة المكان الذي قدم التكريم".