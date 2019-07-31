مؤلفة "هاري بوتر" تحتفل بعيد ميلادها الـ54

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل اليوم الكاتبة الروائية، البريطانية جوان رولينج، مؤلفة سلسلة الأفلام الأشهر "هاري بوتر"، بعيد ميلادها الـ54.

جوان رولينج من مواليد 31 يوليو عام 1965، وكانت تحب الكتابة منذ نعومة أظافرها، وهو ما ظهر واضحًا في أول قصة لها بعنوان "الأرنب"، والتي صدرت وهي في سن السادسة عمرها، ثم كتبت أول رواية في سن الـ11.

وحرصت "رولينج"، على كتابة القصص التي تميل إلى الإثارة والتشويق والفنتازيا، لعل أبرزها القصص التي تحولت إلى سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة.

جوان رولينج حصلت على وسام الشرف البريطاني، وحازت على العديد من الجوائز وبيعت أكثر من 400 ألف نسخة من رواياتها الشهيرة "هاري بوتر".