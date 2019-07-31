تراند اليوم : فنانة شهيرة تشمت في أهالي التجمع: و حياة ربي فرحانة فيكم جدا...

شمتت الفنانة سماح أنور من أهالي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد انتشار الثعابين خاصة الخطيرة منها" الطريشة" وشكوى الأهالي منها.

وأعربت أنور عن استيائها من قتل الحيوانات الضالة مثل الكلاب والقطط، حيث نشرت على حسابها الرسمي على الفيس بوك فيديو من أحد البرامج التلفزيونية يتحدث عن ذلك الموضوع، وعلقت عليه قائلة: “ربنا مخلقش حاجة مالهاش لازمة، مبروك عليكوا تعابين الطريشة وغيره بقى، يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع، وحياة ربي فرحانة فيكم جدااااا”.

وتداول البعض حديثا حول هجوم من ثعابين الطريشة على بعض فيلل التجمع الخامس، وهو ما أثار رعب سكان المنطقة الراقية.