إيه الحلاوة دي ..منة فضالي تغازل أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات ظهر فيها داخل غرفته بالفندق المطل على البحر والمناظر الطبيعية الخلابة، مرتديًّا قميص أزرق وشورت برتقالي ونظارة شمس. قميص أزرق وشورت برتقالي ونظارة شمس. وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة أحمد السعدني قائلة "إيه الحلاوة Advertisements دي يا واد". دي يا واد". جدير بالذكر أن الفنان أن آخر أعمال أحمد السعدني في التلفزيون بطولة مسلسل "زي الشمس" في موسم رمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبدالغفور ودينا الشربيني.



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