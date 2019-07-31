يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقام في مكتبة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يقام الحفل يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5، 6 أغسطس وذلك في مركز المؤتمرات في القاعة الكبرى.
تم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات "300،450،550،650" جنيهاً.
يذكر أن فعاليات المهرجان يبدأ يوم الخميس الموافق28 يوليو على أن تنتهي فعالياته في 31 من أغسطس، يضم فعاليات موسيقية متنوعة وحلقات شعرية وتعليمية عن الموسيقى والكتابة الغنائية، وتقام فعالياته في مكتبة الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين..أمسية موسيقية لعمر خيرت في مكتبة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.