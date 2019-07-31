نشرت الفنانة سماح أنور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، منشور أعربت فيه عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، الأمر الذي أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة.

قائلة:"ربنا ماخلقش حاجة مالهاش لازمة .... مبروك عليكوا ثعابين الطريشة (وغيره بقى) يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع ... وحياة ربي فرحانة فيكم جدًّا".

جدير بالذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور الطريشة بالتجمع الخامس، وحدوث حالة من الذعر والرعب بين الأهالي بالتجمع، وربط بعض خبراء البيئة أن سبب انتشار الطريشة هو قتل الكلاب والقطط من الشوارع.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور الطريشة بالتجمع سماح أنور: فرحانة فيكم جدًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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