بالصور.. إيمزى وهانى عادل لأول مرة في ساقية الصاوي

استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوى على مسرحها النهر مساء أمس الثلاثاء، حفل إيمزى وكان ضيف الحفل الفنان هانى عادل.

وعلى مدار الحفل قدم المُلحن والمُغنى إيمزى وفرقته الموسيقية باقة متنوعة من الأغانى منها مد وجزر وبير ومافيش فروقات ونور المكان، وخلال الحفل قدم ضيف الحفل هانى عادل عدة أغانى منها فتارين وهحكى عنك وقلبى يُحدثنى.

وعلى صعيدٍ آخر استضافت ساقية عبدالمنعم الصاوى على مسرحها "الحكمة" عرضًا مزدوجًا "بيانو وباليه" للثنائى إدجار، وهما من جورجيا، والحفل قائم على فكرة مزج فنّين لكل منهما خواصه ومناطق تميزه وإبداعه.

ومع فتح الستار، صعد الفنان ديفيد إيدجر على مسرح الحكمة ليقدم لهواة الموسيقى الكلاسيكية مقطوعات موسيقية

مميزة، وتخللت مقطوعاته الموسيقية عروض باليه متميزة للباليرينة نينو ديفيد منها مشاعل باريس والبجعة السوداء والبيضاء، وتخلل الحفل تكريمات لأشخاص بارزين فى الحياة الفنية الخاصة بالثنائى إدجار.

وشهدت قاعة الكلمة أيضًا لقاءً لنادى كاميرا الصاوى والذى يُقدمه المصور كريم نبيل، ودار اللقاء عن صور الفائزين فى معرض نادى إن فوكاس والذى أقيم فى ساقية الصاوى فى الفترة من 21 وحتى 29 يوليو الجارى.

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