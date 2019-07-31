كارول سماحة حزينة وتدافع عن فنانين تعرّضوا للظلم

أعلنت الفنانة كارول سماحة تضامنها مع فريق "مشروع ليلى" بعد ساعات على إلغاء حفله المقرّر في 9 آب في مهرجانات بيبلوس بعد اتهامه بإهانة رموز دينية، ودافعت كارول عن الفريق، مؤكدة أنها راجعت كل اعماله ولم تجد فيها أي اساءة، وأكدت ان الفيديوهات المتداولة للفريق مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وكتبت كارول عبر حسابها على "تويتر"

"بكل صراحة حزنت على خبر إلغاء حفل مشروع ليلى، لطالما كنت معجبة بهذا الفريق المتميز وبالمواضيع التي يختارها، إن كان الفنان مؤمناً أو ملحداً هو حر تماماً ويحق له أن يعبّر عن وجهة نظره في فنه لكن بطريقة زكية بعيدا عن الاستفزاز والاستهزاء بأفكار ومعتقدات الآخرين".

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وتابعت "منذ زمن المراهقة أنا من المستمعين الأصيليين لفرق heavy Metal الغربية وفي نفس الوقت مؤمنة بديانتي لأبعد حدود ولم أتأثر يوماً ببعض الأغاني المشعوذة والمريضة منها، بل كنت أغربل وأنتقي ما يناسبني ولا يستغبيني!".

وأضافت كارول "بطبيعتي لا أبدي رأياً قبل أن أتأكد من جميع المعطيات. معظم الفيديوهات المشعوذة التي شاهدتها مفبركة ولا تمت بأي صلة للفريق".

وختمت قائلة "بكل صراحة الموضوع كبر عن حجمو ولم يكن يستاهل كل هذه الحرب".