هاني شاكر عن محمد رمضان: حصل على تصريح بالغناء وليس لخلع ملابسه

فتح نقيب الموسيقيين هاني شاكر النار على الممثل محمد رمضان، وطالبه بالخضوع للامتحان داخل نقابة المهن الموسيقية إذا أراد الأستمرار كمطرب.

وقدّم شاكر الذي كان قد منح رمضان تصريحاً بالغناء، اعتذاره من جميع الموسيقيين بسبب ما حصل من رمضان في حفله الأخير مؤكداً أن النقابة منحته تصريحا للغناء وليس لخلع ملابسه.

وأكد شاكر أنّ رمضان منح تصريح وفقا للبروتكول المعلن بين الاتحادات الفنية الثلاثة، ولكن إذا رغب في احتراف الغناء فعليه أن يتقدم للخضوع لاختبارات الصوات على يد الدكتور رضا رجب وقال: ييجي ويورينا الصوت الجميل!!

وحول مسئولية النقابة عن التجاوزات التي حدثت في حفل محمد رمضان الأول قال هاني شاكر: بعتذر منكم احنا منحناه تصريح للغناء وليس لخلع ملابسه على المسرح، دون أن يكشف عن الاجراء المنتظر للحيلولة دون تكرار هذه التجاوزات.