هذا سبب طلاق أحمد فلوكس وهنا شيحة

كشفت خبيرة الطاقة المصرية د. مها العطار أنها حذّرت الفنان أحمد فلوكس من الزواج من النجمة هنا شيحة، لأن عنصره يوافق هذا العام مع مشاريع انفصال ونهايات سريعة لقصص الحب، وأشارت إلى أن صور النجمين من شهر العسل أكدت لها أن هذا الزواج لن يكمل عاماً واحداً.

العطار شرحت سر انفصال أحمد فلوكس عن هنا شيحة بقولها: عند الرجوع لعناصر الأزواج وجد أن عناصرهما متوافقة جدا ولكن من أهم أسباب الانفصال هي ما أصابهم من شرور نتيجة لنشر صور حياتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجلست تصوير تحتشد بالأحضان وحركات السعادة والمناظر الجميلة.

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وتابعت قائلة: وسبب أخر للانفصال وهو أن الممثل أحمد فلوكس من مواليد 1981 وهو عنصر المعدن ين وهو من الناس الذين حذرتهم في أول العام من المشكلات والانفصال عن الأحبه ونصحتهم بعدم تجاهل مشاعر الأخرين وإلا سوف يحدث الانفصال ولكن حدث بالفعل.

أضافت: هذا ليس تنجيم أو فلك أو أبراج ولكن هذا علم الطاقة الذي يحلل العناصر والأفعال ويصل إلى النتيجة .. ومن منطلق هذا أدعو دائما إلى التفكر في أسباب كل شيء من حولنا وأحذر من نشر أي شيء في حياتنا الشخصية على العامة لتجنب اللعنات والحسد والعين .. وأن الله يريد بك الخير ولكن أنت من يجلب الشر في حياتك نتيجة لأفعالك وينطبق عليك كلام الله الذي يقول " وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم "

يذكر أن الفنانة المصرية هنا شيحة أعلنت رسميا أنباء انفصالها عن النجم أحمد فلوكس قبل مرور عام على عقد القران، ورفضت هنا الكشف عن أسباب الانفصال، ولكنها أكدت أن الطلاق تم في أجواء ودية، كذلك فعل أحمد الذي تحفّظ على ذكر أسباب الطلاق.

وشهد الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري شهد العديد من الرسائل الغامضة المتبادلة بين النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة والتي أوحت بحدوث الانفصال بينهما، وقلل فلوكس من حدة أجواء التوتر بنشر صورة تجمعه وزوجته ووجه لها الشكر ضمن بعض المقربين من الأهل والأصدقاء الذين ساعدوه ليقدم دوره في فيلم "الممر" بالطريقة التي حازت على إعجاب الجمهور.