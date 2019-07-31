بالصور: ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني تتلقى عرض زواج: نعم قبلت

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني صوراً رومانسية، مع حبيبها وهو يجثو على قدميه، ويقدّم لها خاتم الارتباط، في عرض زواجٍ وافقت عليه بالقول: نعم قبلت.

ولم تعرف هوية خطيب رينا التي ابتعدت عن الأضواء بعد انتهاء ولايتها كملكة جمال.

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يذكر أن رينا توجت ملكة على عرش الجمال اللبناني عام 2012 وتنافست على اللقب مع شقيقتها التوأم رومي التي حلّت وصيفة أولى لها، في مشهد لا ينساه متابعو المباراة، إذ أنّ الشقيقتين نسخة واحدة، حسمت النتيجة لصالح رينا إجابتها على السؤال الذي وجّه إليها في نهاية المباراة.

وقد شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأميريكية ولكن الحظ لم يحالفها.

يذكر أن رينا من الملكات القليلات اللواتي لم يدخلن عالم الفن ولم يجربن حظوظهن في تقديم البرامج.