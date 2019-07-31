مسلسل عربي جديد سيستمر عرضه إلى أجل غير مسمّى هذه تفاصيله

أعلنت twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي اليوم عن شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تلفزيوني طويل باللغة العربية في العالم بعنوان "الميراث"

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي لتصويره. وستقوم twofour54 بالاستثمار بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد MBC من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع إيمج نيشن أبوظبي في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.

ويتميز المسلسل الطويل بقالب درامي فريد مختلف عن غيره من الإنتاجات العربية في المنطقة. وهو عبارة عن سرد متواصل لأحداث مستمرة بحبكات متعددة على مدار مدة زمنية مفتوحة تمتد لسنوات، وتصل في بعض الحالات إلى عقود. وعلى الرغم من وجود العديد من المسلسلات الدرامية العربية في الوقت الحاضر، إلا أنها لا تندرج ضمن فئة المسلسلات الطويلة التي يستمر عرضها إلى أجل غير مسمى.

وسيكون لإنتاج عمل فني طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة تأثيرٌ إيجابيٌ كبير على صناعة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني المزدهرة في أبوظبي. ومن المقرر تصوير مشاهد العمل على مدار أكثر من 250 يوماً في العام الواحد. ووفق تقديرات فريق الإنتاج، سيوفر العمل أكثر من 200 وظيفة في السنة الأولى وحدها. ومن المتوقع أن يسهم "الميراث" في تحفيز الطلب وخلق مجالات عمل ستجذب شركات جديدة إلى أبوظبي لدعم تطوير هذا الإنتاج الضخم.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة مريم عيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة twofour54: "تعد الشراكة مع MBC Studios وإيمج نيشن لإنتاج أول مسلسل طويل باللغة العربية في العالم لحظة استثنائية وعلامة فارقة في صناعة الترفيه والتاريخ الثقافي في منطقتنا".

وأضافت سعادتها: "خلال السنوات الأخيرة، بذلت twofour54 جهوداً متواصلة لتعزيز صناعة السينما والتلفزيون مما ساهم في استقطاب نخبة من صانعي الأفلام والكتّاب والممثلين الموهوبين لتنفيذ أعمالهم في أبوظبي. وبالتالي، من المهم للغاية دعم هذه المواهب من خلال توفير بنية تحتية وخدمات وإجراءات ترقى لأفضل المعايير العالمية. وهذا ما سعينا لتحقيقه في twofour54، إذ يمثل تعاوننا مع بعض أكبر شركات إنتاج المحتوى في العالم، بدءاً من ديزني ووصولاً إلى نتفليكس، دليلاً شاهداً على منظومتنا الإعلامية المزدهرة".

واختتمت قائلة: "لا شك بأن إنتاج مسلسل ’الميراث‘ يمثل مؤشراً على النموالكبير والتطور المتسارع لقطاع الإعلام والترفيه في المنطقة، وسيكون بمثابة حافز لإلهام الجيل القادم من الروائيين لصنع المزيد من المحتوى العربي الأصلي".

وقال بيتر سميث، المدير التنفيذي لـ "MBC Studios": "قدّمت twofour54 خدماتها الرائدة للعديد من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الضخمة من مختلف أنحاء العالم موفرة للمنتجين منظومة دعم فريدة من نوعها وبنية تحتية للإنتاج لا مثيل لها في المنطقة، فضلاً عن تفوقها في مجال تطوير المحتوى العربي عالي الجودة. ويسعدنا الدخول في اتفاقية إنتاج طويلة الأمد مع المنطقة الحرة الرائدة للإعلام بأبوظبي- ممثلة بسعادة مريم المهيري وفريق عملها- ونفخر بكون هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في العالم العربي".

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وأضاف قائلاً: "نقدِّرُ عالياً ما توفره ’إيمج نيشن‘ من دعم وموارد لتطوير قدرات المواهب المتميزة في المنطقة. وبالنظر إلى العدد الضخم من الكوادر التي تتطلبها المسلسلات التلفزيونية الطويلة، فإننا نرى في الاتفاقية فرصة طويلة الأمد لتسريع عملية تطوير المواهب الطموحة في مجال الإنتاج من خلال التدريب المكثف للمُمَثِّلين والمصورين والكُتّاب المحليين. ويشكل هذا العمل باكورة الإنتاجات الدرامية الطويلة في أبوظبي".

من جانبه، قال بن روس، رئيس قسم المحتوى في إيمج نيشن أبوظبي: "يعكس هذا العمل الدرامي الضخم القدرات الواسعة والتقدم الكبير الذي حققه قطاع إنتاج المحتوى الترفيهي في أبوظبي. والأهم من ذلك، أن هذا المشروع الفريد سيسهم في تحفيز نمو سوق الإنتاج التلفزيوني في المنطقة من خلال توفير فرص مستمرة للمواهب الجديدة والناشئة في مجالات التمثيل ومختلف مراحل عملية الإنتاج. ونتشرف بالعمل مع شركائنا الموثوقين في MBC Studios وtwofour54 في تنفيذ هذا المشروع التاريخي".

قام بتأليف "الميراث" لصالح MBC Studios كاتب السيناريو والمنتج المنفذ البريطاني الشهير توني جوردن. ويمتلك جوردن تجربة واسعة في مجال المسلسلات الطويلة، أبرزها المسلسل الطويل "إيست إندرز" عندما كان يعمل لدى محطة (BBC 1)، حيث تولى مسؤولية ابتكار عدد من أكثر الشخصيات المحبوبة وتخطيط بعض أهم حبكات المسلسل خلال مشوار عرضه.

وحول مشاركته في مشروع "الميراث"، قال توني جوردن: "لطالما شكل الإشراف على إنتاجات درامية كبرى خارج المملكة المتحدة والمساعدة في تطويرها أحد طموحاتي التي كنت أتطلع إليها منذ زمن طويل، ويعد ’الميراث‘ مشروعاً رائداً وأعتقد أننا ابتكرنا محتوى مميزاً بالفعل".

ويعتبر مشروع "الميراث" أحدث إنجازات شراكة twofour54 الطويلة مع MBC. ففي عام 2015، قام الطرفان بتوقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات لزيادة عدد إنتاجات الدراما العربية عالية الجودة في أبوظبي والمنطقة. وقد نتج عن هذه الشراكة مجموعة واسعة من الإنتاجات العربية النوعية، بما في ذلك "حارة الشيخ" و"حب بلا حدود"، والموسم الأول من "بنات الملاكمة"، بالإضافة إلى الموسمين الأول والثاني من مسلسل "العاصوف" الذي حاز على إعجاب النقاد.

وسيستهل المشروع عمليات التصوير في شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ بث أولى حلقاته في الربع الأول من عام 2020.