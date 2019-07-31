بالفيديو: نانسي عجرم تصدّ معجباً حاول تقبيلها

تداول محبو الفنانة نانسي عجرم فيديو لها وهي تصدّر معجباً حاول تقبيلها.

نانسي التقت المعجب في الأردن، على هامش احيائها حفلاً في مهرجان جرش، حيث اقترب منها وعانقها بشدّة، وعندما حاول تقبيلها، ابتعدت ورفضت قائلة "ما بحب التبويس".

وتدخّل أحد الأشخاص الموجودين في نفس المكان وقال للمعجب "إنها متزوجة"، عندها إكتفى المعجب بالعناق والصورة، ليعود وينتشر الفيديو الذي أثار الجدل إلا أنه كان ثمة إجماع على الإشادة بتصرّف نانسي ولوم المعجب على تخطّي حدوده.

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يذكر نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية مصورة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل إصدار ألبومها الجديد الذي أرجأت طرحه حتى نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، تحيي نانسي عجرم في 3 آب\أغسطس المقبل حفلاً في بنزرت في تونس، على أن تحيي حفل عيد الأضحى في 10 من الشهر نفسه في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تحيي في 21 \8\2019 حفلاً على مسرح المروج في صلالة ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019.