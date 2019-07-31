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كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 04:45 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عن نجاة صبي صغير في جنوب غرب الصين من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس وذلك بفضل جيرانه .
يظهر في الفيديو الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات بشرفة المبنى شاهق الارتفاع في منطقة ” جيولونغبو ” بمدينة تشونغ تشينغ الصينية .
وسرعان ما أمسك السكان بطانيتين كبيرتين ومددوها أسفله لتلقيه .
وتظهر اللقطات اللحظة التي يفلت فيها الطفل قبضته ويسقط لحسن الحظ في منتصف البطانيات ولم يصب بأذى قبل أن تحمله جدته إلى المنزل وينقله والداه لاحقا إلى المستشفى .
ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن الطفل ترك وحيدا في المنزل وعندما استيقظ من نومه لم يجد أحدا فى المنزل حيث ذهبت جدته إلى محل البقالة .
وقام الطفل في محاولة للبحث عنها بتسلق حوض المطبخ وصولا إلى الشرفة بحثا عنها ثم سقط ووجد نفسه متدليا من شرفة الطابق السادس .
وقال حارس أمن في الحي السكني للصحيفة إن الطفل ظل متشبثا لمدة 4 دقائق تقريبا قبل أن يفلت قبضته .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لحظة سقوط طفل من الطابق السادس وإنقاذه بطريقة سينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.