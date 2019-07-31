فيلم وثائقي يكشف تحريض المرشد الأعلى لإيران على قتل السادات

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 04:45 مساءً - كشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية عن فيلم وثائقي يتضمن لقاءا بين مراسل شبكة ” فوكس نيوز ” يدعى مايك والاس وبين المرشد الأعلى لإيران ” أية الله خامنئي ” .

وتضمن الفيلم الوثائقي تحريضا من قبل المرشد الأعلى لإيران على قتل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات .

وتمت مقابلة والاس مع خامنئي عام والتي1979 تضمنت تحريضا واضحا على العنف ضد أنور السادات وأن ذلك التحريض أدى مباشرة إلى اغتيال السادات .

ووفقا للصحيفة فإن خامنئي قال أثناء المقابلة أن السادات وصف خامنئي بالإمام وطلب منه أن يسامحه ثم أشاد به .. وهو ما أثار غضب الإسلاميين المتشددين الذين اغتالوا السادات .

يذكر أن مايك والاس أجرى أجرى عدة لقاءات مع كبار السياسيين على مستوى العالم أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخامنئي .. وتوفي عام 2012 .