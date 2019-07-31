هاني شاكر نقيباً للموسيقيين للمرةِ الثانية

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""الخليج 365"" من بيروت: فاز الفنان هاني شاكر بمنصب النقيب للمرة الثانية في انتخابات نقابة المهن الموسيقيّة التي جرت يوم أمس. حيث احتفظ بمنصبه لمدة 4 سنوات جديدة بحصوله على 1521 صوت في مقابل 589 صوتاً لمنافسه الفنان مصطفى كامل.



وكانت أولى مواجهاته الجديدة مع الفنان محمد رمضان حيث صرّح على هامش مشاركته في الانتخابات بأن ما يفعله "رمضان" على المسرح وظهوره دون ملابس لا يليق ولا يصح أن يحدث، وهذا ليس رأيه فحسب بل رأي الجمهور أيضاً. وأضاف موضحاً أن نقابة المهن الموسيقية تمنح تصريحاتها للغناء فحسب وليس "القلع"(أي خلع الملابس). ووجه رسالة لـ"رمضان" مشدداً على أنه إذا كان جدياً بشأن الغناء، فعليه بالخضوع لاختبارات الصوت أمام لجنة النقابة والإلتزام بالقوانين.

يُذكر أنه وعد بعدة مشاريع جديدة بينها إضافة الحصص الموسيقية في المنهج الدراسي لطلاب المدارس.





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