شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جومانا مراد تحصل على حكم قضائى ضد منتج مسلسلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات الثانية في دمشق «الاستئناف»، أمس الثلاثاء بالسجن عامين، مع الأشغال الشاقة والغرامة، للمخرج صفوان نعمو، وشقيقه المنتج أمير نعمو، في القضية التى رفعتها ضدهما الفنانة السورية جومانا مراد، وزوجها الدكتور ربيع بسيسو.

وفى بيان بالمستندات أرسلته الفنانة جومانا مراد جاء فيه : "تبين لهيئة المحكمة السورية ثبوت كذب الادعاءات وعدم صحتها، من قبل الأخوين نعمو، حيث حاولا تضليل الرأي العام لفترة طويلة، بعد تحايلهما على مواطنتهما جومانا مراد، والنصب عليها والحصول على مبالغ مالية طائلة، في التوقيت الذي كان يتم فيه تصوير الجزء الثاني من مسلسل «مدرسة الحب»، ثم وجها لها اتهامات بمحاولة خطفهما.. الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة".

وقد غادر صفوان نعمو السجن، منذ 3 أسابيع بكفالة مالية، بشرط عدم سفره خارج سوريا، قبل أن يصدر في حقه هذا الحكم القضائي الجديد.. أما شقيقه أمير نعمو، فهو متواجد في محبسه منذ أكتوبر 2018، حيث صدر ضده 4 أحكام قضائية، بمجموع 11 سنة سجن، ولا يزال مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى بنفس الشأن، والتي ستصل إلى 24 عاما.

يذكر أن النجمة جومانا مراد، قد رفعت دعوى قضائية مؤخرًا تتهم فيها الأخوين نعمو، بالافتراء الجنائي عليها وعلى زوجها الدكتور ربيع بسيسو، والتي تم حسمها لصالحها بأمر المحكمة أمس، كما هو الحال في مختلف القضايا التي تقدمت بها ضدهما.