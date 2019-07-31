شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الكلمات.. محمد أنور يعبر عن إعجابه بفيلم "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان محمد أنور بفيلم "الفيل الأزرق 2" بعدما شاهده مؤخراً، وذلك من خلال وضع أفيش الفيلم على حسابه عبر انستجرام وفيس بوك، قبل أن يعبر عن إعجابه بالعمل من خلال كتابة جملة أثنى فيها على صناعه وقال فيها : " أول مرة في حياتى أدخل فيلم مصري وأفضل مركز ومشدود وخايف ومبهور طول الفيلم كده، الفيلم عظيم والإخراج عالمى والموسيقي مش طبيعية والتصوير تحفة والتمثيل يخض".

كلام محمد أنور يأتى بالتزامن مع تحقيق الفيلم ردود فعل إيجابية للغاية منذ طرحه قبل 5 أيام مثلما يظهر خلال أرقام الإيرادات حيث تجاوز 22 مليون جنيه خلال تلك المدة القصيرة محققاً بذلك أرقاماً قياسية كبيرة.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، حيث يأتى فى المقدمة المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، برفقة النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم بالإضافة إلى شيرين رضا، كما انضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى والفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

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