شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصرى يطلق دورته الـ 12 باسم الفنان كرم مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحمل الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري اسم الفنان والمخرج المسرحي الكبير كرم مطاوع أحد رموز المسرح المصري والذي قدم للمسرح المصري والعربي الكثير من الأعمال العظيمة.

إدارة المهرجان وضعت صورة للفنان كرم مطاوع من فيلمه الشهير " سيد درويش " الذي جسد فيه شخصيته على الأفيش الرسمي للمهرجان الذي صممته المهندسة مي عبد القادر ويظهر فيه كرم مطاوع من خلف ستارة وكانه يشاهد الجمهور خلسة.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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الدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان.

وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



المهرجان القومي للمسرح المصري