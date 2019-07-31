- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا بعد النجاح الكبير لأغنيتها الأخيرة: " أشعر أننى نصف مصرية " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة إليسا عن سعادتها بتخطى أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" حاجر الـ11 مليون مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها عبر حسابها على تويتر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة سينرجى.
وكتبت إليسا: قائلة صباح جميل مع هذه الأغنية المبهجة التى حققت رقما جديدا فى عدد المشاهدات أشعر أننى نصف مصرية".
وتستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يضم قائمة كبيرة من الحفلات لعدد كبير من النجوم منهم راغب علامة وعاصى الحلانى وصابر الرباعى.
يذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبوني"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.
إليسا
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا بعد النجاح الكبير لأغنيتها الأخيرة: " أشعر أننى نصف مصرية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.