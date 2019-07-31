شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تدعم مشروع ليلى بعد إلغاء حفلهم فى لبنان.. اعرف ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة كارول سماحة، عن حزنها لإلغاء حفل غنائى لفريق مشروع ليلى الذى كان من المقرر إقامته في لبنان 9 أغسطس المقبل، لاتهام أفرادها بـ"المساس بالقيم الدينية المسيحية".

وكتبت كارول سلسلة تغريدات، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " بكل صراحة حزنت على خبر إلغاء حفل مشروع ليلى لطالما كنت معجبة بهذا الفريق المتميز وبالمواضيع التي يختارها، إن كان الفنان مؤمنًا أو ملحدًا هو حر تماما ويحق له أن يعبر عن وجهة نظره في فنه، لكن بطريقة ذكية، بعيدا عن الاستفزاز والاستهزاء بأفكار ومعتقدات الآخرين".

وأضافت كارول فى تغريده أخرى: "منذ زمن المراهقة أنا من المستمعين الأصيلين لفرق heavy Metal الغربية وفي نفس الوقت مؤمنة بديانتي لأبعد حدود، ولم أتأثر يوما ببعض الأغاني المشعوذة والمريضة منها، بل كنت أغربل وأنتقي ما يناسبني! بطبيعتي لا أبدي رأيًا قبل ان أتأكد من جميع المعطيات".

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واختتمت كارول تغريداتها، قائلة:"معظم الفيديوهات المشعوذة التي شاهدتها مفبركة، ولا تمتُّ بأي صلة للفريق، بكل صراحة الموضوع كبر عن حجمه، ولم يكن يستحق كل هذه الحرب".

وأعلنت إدارة مهرجانات بيبلوس أنها تخلت عن إقامة حفلة لفرقة "مشروع ليلى" كانت مقررة في 9 أغسطس منعا لإراقة الدماء"، بعد اتهام الفرقة اللبنانية بالإساءة إلى المسيحية.