شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحول خطيب جنيفر لوبيز "اليكس رودريجيز" وابنها "ماكس" لنسخة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دائما النجمة العالمية جنيفر لوبيز لإظهار مدي وجود توافق بين خطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز وأبنائها.

فاجأت جنيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عام مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الشهير " إنستجرام " بنشرها صورة جمعت رودريجيز وابنها ماكس و كانوا مرتدين نفس الملابس التي تكونت من " تي شيرت " باللون الابيض و بنطلون باللون الأحمر .

كما كان رودريجيز و ماكس يقفا بنفس الطريقة و كل منهم ممسك بهاتفة المحمول بيده ، و حصدت الصورة أكثر من 1.4 مليون likes خلال 4 ساعات فقط .

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اليكس رودريجيز و ماكس