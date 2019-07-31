محمد أنور يشيد بـ "الفيل الأزرق 2": "التمثيل يخض والإخراج عالمي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أشاد نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور بفيلم "الفيلم الأزرق 2"، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، معربًا عن سعادته بمشاهدة الفيلم والاستمتاع به.
ونشر "أنور" البوستر الدعائي للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا:" أول مره في حياتي أدخل فيلم مصري وأفضل مركز ومشدود وخايف ومبهور طول الفيلم كده".
وتابع: "الفيلم عظيم والإخراج عالمي والموسيقى مش طبيعية والتصوير تحفة والتمثيل يخض".
"الفيل الأزرق 2"، بدأ عرضه يوم الخميس الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم، شيرين رضا، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.
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