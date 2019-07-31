بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن انفصالها لأول مرة مع منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC".

واكتفت "عبدالعزيز"، بالتعليق على الفيديو قائلة: "قريبًا"، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من الأسرار خاصة التي تتعلق بحياتها الشخصية، وتفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وستتطرق في حديثها أيضًا للكشف كواليس أشهر أعمالها الفنية، وعن جديدها في الفترة المُقبلة.

يذكر أن، الموسم الثاني من "معكم منى الشاذلي"، من المقرر أن يشهد عدة لقاءات حصرية بكبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي.