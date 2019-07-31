محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC".
واكتفت "عبدالعزيز"، بالتعليق على الفيديو قائلة: "قريبًا"، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من الأسرار خاصة التي تتعلق بحياتها الشخصية، وتفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وستتطرق في حديثها أيضًا للكشف كواليس أشهر أعمالها الفنية، وعن جديدها في الفترة المُقبلة.
يذكر أن، الموسم الثاني من "معكم منى الشاذلي"، من المقرر أن يشهد عدة لقاءات حصرية بكبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن انفصالها لأول مرة مع منى الشاذلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.