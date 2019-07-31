ياسمينا العلواني تهنئ هاني شاكر بفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الفنانة ياسمينا العلواني على تهنئة المطرب هاني شاكر بفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت، أمس الثلاثاء، بنادي نقابة المهن التمثيلية، بالبحر الأعظم، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وكتبت ياسمينا في تغريدة لها قائلة: "مليون مبروك للفنان الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر الفوز بمنصب نقييب الموسيقيين وتمنياتي بمزيد من النجاح والتقدم".

وحصل شاكر على إجمالي أصوات وصل إلى 1531 صوتًا، بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على 589 صوتًا.

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ووصل عدد أصوات الناخبين إلى 2157 صوتًا، وكانت الأصوات الصحيحة 1848، أما الأصوات الباطلة 309.

وبهذا الفوز ينجح الفنان هاني شاكر في الحصول على منصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في الانتخابات السابقة.