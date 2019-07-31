بالفستان الذي أثار الجدل حولها.. ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، على هامش مشاركتها بمهرجان جرش الغنائي بالأردن، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

وظهرت "ديانا" في الصور بالفستان الذي ارتدته على هامش مهرجان جرش الغنائي وأثار جدلا كبيرا وقتها، بعدما هاجمها النائب صالح العرموطي، وقال إنها تتعدى على عادات وتقاليد المجتمع الأردني.

وكانت الفنانة ديانا كرزون قد أحيت الحفل الختامي لمهرجان جرش الدولي بالأردن، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.