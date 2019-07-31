محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس عدد من الأفلام في دور العرض السينمائي، منذ بدء إنطلاق موسم عيد الفطر المبارك، وهي "الممر"، "كازابلانكا"، "محمد حسين"، "سبع البرمبة"، "حملة فرعون".
وحقق الفيلم الكوميدي "محمد حسين"، بعد 8 أسابيع بدور العرض السينمائي، مبلغ 4 ملايين 748 ألف 931 جنيه.
فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، مي سليم، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 أسابيع بدور العرض.. هذا ما حققه "محمد حسين" بالسينمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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