بعد 8 أسابيع بدور العرض.. هذا ما حققه "محمد حسين" بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتنافس عدد من الأفلام في دور العرض السينمائي، منذ بدء إنطلاق موسم عيد الفطر المبارك، وهي "الممر"، "كازابلانكا"، "محمد حسين"، "سبع البرمبة"، "حملة فرعون".

وحقق الفيلم الكوميدي "محمد حسين"، بعد 8 أسابيع بدور العرض السينمائي، مبلغ 4 ملايين 748 ألف 931 جنيه.

فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، مي سليم، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.