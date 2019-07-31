محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن مكتب الفحص الطبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أن وفاة الفنان الشاب كاميرون بويس كانت طبيعية، دون وجود أي شبهة جنائية في وفاة النجم الشاب.
وكان "كاميرون" البالغ من العمر 20 عاما قد رحل عن عالمنا في 6 يونيو الماضي، بنوبة مرضية مفاجئة، بسبب معاناته مع مرض الصرع، بحسب ما قاله الطبيب الشرعي، وفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
كاميرون بويس عانى من نوبات الصرع منذ طفولته، وكشفت أسرته وقت وفاته أنه يعاني من مرض مزمن، دون الخوض في أي تفاصيل تتعلق بالمرض.
وشكلت وفاة "بويس" صدمة في الوسط الفني، ونعاه عدد من النجوم عبر صفحاتهم الرسمية، كما وصفته شركة "ديزني" أنه صاحب موهبة كبيرة.
النجم الشاب من مواليد 28 مايو 1999، شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "سبايدر مان"، كما ظهر في عدد كبير من الأفلام من إنتاج شركة ديزني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تشريح جثته.. تعرف على سبب وفاة النجم الأمريكي كاميرون بويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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