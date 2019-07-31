زوجة راغب علامة في أحدث جلسة تصوير على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت جيهان علامة، زوجة المطرب راغب علامة صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال قضاء إجازتها الصيفية في إيطاليا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت جيهان خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة وهي تجلس بأحد "الكافيهات" المطلة على البحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

ويستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي يوم 8 أغسطس المقبل.

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة كانت أغنيته "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.