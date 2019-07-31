محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت جيهان علامة، زوجة المطرب راغب علامة صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال قضاء إجازتها الصيفية في إيطاليا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وظهرت جيهان خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة وهي تجلس بأحد "الكافيهات" المطلة على البحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
ويستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي يوم 8 أغسطس المقبل.
يذكر أن آخر أعمال راغب علامة كانت أغنيته "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة راغب علامة في أحدث جلسة تصوير على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.