هيثم سعيد لـ"مصراوى": ألبومي الجديد أول سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

أكد المطرب هيثم سعيد أنه يعكف، خلال الأيام الحالية، على التواجد داخل الاستديو من أجل ألبومه الغنائي الجديد.

وقال هيثم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه اقترب من "تقفيل" جميع أغاني الألبوم استعدادًا لطرحه بشكل نهائي أول سبتمبر المقبل.

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وكشف هيثم إنه اختار "30 يوم" اسمًا لألبومه الجديد، الذي ينتجه بنفسه.

قائلًا: "بالرغم من أنه مغامرة كبيرة، لكنه يمثل لي راحة أكبر؛ لأني أقدم كل شيء وفقًا لإحساسي".

هيثم سعيد اشتهر، عقب ظهوره ببرنامج المسابقات "سوبر ستار"، وطرحه أغنية "هما ما لهم بينا يا ليل" التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عام 2005.