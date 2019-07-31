تراند اليوم : «الفيشاوي وأنغام والهضبة».. فنانون تلقوا ضربات موجعة من أبنائهم...



"الضربة تأتي من أقرب الناس إليك" مقولة تندرج علي حال بعض نجوم الفن المصري، الذين تلقوا ضربات موجعة من أبنائهم خلال الأيام الأخيرة، وبسببها تعرضوا لهجوم عنيف من جمهورهم الذي اتهمهم بالتقصير في العناية بأولادهم.

أنغام وابنها "عمر"





آخر هذه الحالات كان نجل المطربة أنغام، عمر عارف، الذي حذف صوره مع والدته من حسابه بتطبيق "انستجرام"، اعتراضاً علي زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، ولكن مع اشتداد الهجوم علي والدته، أكد الابن عبر خاصية "استوري" بـ "انستجرام" أنه يحبها بشدة، ولكنه يحتقر زوجها وعلي خلاف معه، ووجه رسالة للأخير قائلاً: "أنت لا تحب أمي أكثر مني".

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أحمد الفيشاوي وابنته "لينا"





وفي سياق مختلف، أرجعت حفيدة الفنان فاروق الفيشاوي، لينا أحمد الفيشاوي، سبب تغيبها عن حضور عزاء جدها الذي أقيم،السبت الماضي، داخل أحد المساجد بالقاهرة، إلي قيام والدها برفع دعوي قضائية تمنع عودتها إلي لندن حال قدومها إلي القاهرة، حيث أكدت الحفيدة في تصريحات صحافية أنها كانت تتمني تلقي عزاء جدها لحبها الشديد له، ولكن تصرف والدها التي لا تعلم سبب إقدامه عليه كان وراء تغيبها.

وتعرض أحمد الفيشاوي لهجوم عنيف من محبيه لتسببه في منع ابنته من حضور عزاء جدها، مطالبين إياه بضرورة التنازل عن هذه الدعوي لإتاحة الفرصة للابنة للمجيء إلي مصر في أي وقت.

عمرو دياب وابنته "جنا"

وأثارت نجلة المطرب عمرو دياب الشهير بـ"الهضبة"، جنا دياب، الجدل أكثر من مرة، بعد نشرها لصور جريئة وصفها البعض بالفاضحة، حيث تعرض والدها لهجوم عنيف من جمهوره، متهمين إياه بالإهمال في الاعتناء بابنته، والاهتمام بنشاطه الغنائي وعلاقته مع الفنانة دينا الشربيني.